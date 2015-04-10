Половина украинцев считает, что русский язык должен быть официальным в регионах, где этого желает большинство

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале этого года на территории всех регионов Украины, кроме Крыма, включая оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Позицию, что русский язык нужно устранить из официального общения и позицию, что русский язык нужно сделать вторым государственным языком в Украине, поддерживают примерно равные доли опрошенных - 21% и 19% соответственно (разница статистически не значима), 6% опрошенных признались, что затрудняются с ответом на данный вопрос, 2% - не дали на него ответа.

Читайте такжеЗа единый государственный язык высказались 68% украинцевВариант предоставления русскому языку статуса второго официального языка только в тех местностях, большинство населения которых этого желает поддержала наибольшая доля населения Восточного региона - 61%, 57% населения Центрального региона и почти одинаковые доли населения Западного и Южного регионов (44% и 43% соответственно).

По сравнению с другими, именно такой вариант осуществления государственной политики в отношении русского языка является компромиссным для жителей всех регионов, ведь его приемлемым считает относительное большинство населения во всех регионах Украины, делают вывод авторы исследования.

Опрос проведен с 14 по 24 февраля 2015 года, методом личного интервью опрошено 2013 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.