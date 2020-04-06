Делаем уроки онлайн: как прошел первый день онлайн-школы в Украине, домашние задания (фото, видео)
В понедельник, 6 апреля, стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь на карантине каждое утро в 10:00 в будние дни украинские телеканалы будут транслировать уроки онлайн для учеников с 5 по 11 класс.
Посмотреть уроки онлайн вы можете на УНИАН. Также даже если вы пропустили занятие, вы можете посмотреть его позже на нашем сайте. Все подробности о Всеукраинской школе онлайн вы можете узнать по ссылке.
Расписание онлайн-уроков
Уроки онлайн 6 апреля
5 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля
Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 5 класс
Тема. Досуг – виды досуга и отдыха
Домашнее задание:
1. Изучить лексику по теме "Досуг", заполнить таблицу I like / I don't like (Я люблю / я не люблю), описав занятия, которые любите и не любите делать в свободное время.
2. Изучить предлоги места.
3. Описать свою комнату, используя предлоги места.
Учебники:
Урок онлайн 6 апреля - Математика. 5 класс
Тема. Вычитание десятичных дробей
Домашнее задание: упражнение № 873 Учебник: https://bit.ly/2JFFulz
6 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля
Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 6 класс
Тема. Подготовка к путешествию
Домашнее задание:
Rank the means of transport (bus, tram, motorcycle, ship, plane, train, helicopter, taxi) from 1-the slowest to 8-the fastest.
Урок онлайн 6 апреля - Математика. 6 класс
Тема. Основные свойства уравнений
Домашнее задание: упражнение № 207
Учебники:
Урок онлайн 6 апреля - Биология. 6 класс
Тема. Плауны. Хвощи
7 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля
Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 7 класс
Тема. Развлечения в свободное от учебы время
Домашнее задание: Write 10 sentences about you using free time activities and adverbs of frequency. Ex.: I always watch films.
Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 7 класс
Тема. Линейные уравнения с двумя переменными
Домашнее задание: 1. Найдите любых три решения линейного уравнения x — y = 10. 2. Постройте график уравнения 0,5 y = 2.
Учебник: https://bit.ly/39Rm9Zv
Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 7 класс
Тема. Король Даниил - строитель Галицко-Волынского государства
Урок онлайн 6 апреля - География. 7 класс
Тема. Географическое положение и разделение Евразии на две части света. Исследование и освоение материка
8 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля
Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 8 класс
Тема. Определение квадратного уравнения и его элементов. Корни квадратного уравнения. Сводные и несводимые квадратные уравнения
Домашнее задание: №775, 777, 778, 780, 782, 789, 791
Учебник:
https://bit.ly/34egBXs
Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 8 класс
Тема. Гетманщина во времена Ивана Мазепы. Часть 1
Домашнее задание:
Найдите в своем учебнике параграф, соответствующий теме урока. Проработайте параграф. Начните составлять хронологическую таблицу, начиная с избрания И. Мазепы гетманом (в течение следующих нескольких уроков вы продолжите работу с таблицей). Зафиксируйте в тетради ключевые условия Коломацких статей.
Поработайте с атласом: 1. Рассмотрите границы Гетманщины времен Мазепы; 2, Найдите столицу - г. Батурин; 3. Определите территории охваченые восстанием под руководством С. Палия.
Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 8 класс
Тема. Интернет: быть или не быть?
Домашнее задание:
Write 5 sentences using the present simple and 5 sentences using the present continuous.
Урок онлайн 6 апреля - География. 8 класс
Тема. Природные зоны Украины: смешанные и широколиственные леса
9 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля
Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 9 класс
Тема. Геометрическая прогрессия: определение, формула n-го члена
Домашнее задание:
На с. 37 примеры № 237,№ 238, №239.
Учебник: Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Ю. М “Сборник задач и контрольных работ по алгебре 9 класс”
Урок онлайн 6 апреля - География. 9 класс
Тема. Пищевая промышленность в Украине
Домашнее задание
Использовать карту атласа «пищевая промышленность Украины» и текст параграфа учебника для определения основных закономерностей и районов расположения производства масла, сахара, плодоовощных консервов, муки, макарон и тому подобное.
Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 9 класс
Тема. Общественно-политическая жизнь в 60-80-х гг. XIX ст.
Домашнее задание
1. § 21. Заполнить сравнительную таблицу “Деятельность москвофилов и народовцев”.
2. Поразмышлять над вопросом: “Почему стало возможным разделение на 2 течения: москвофилов и народников? Каковы были причины этого?”
Учебник: https://bit.ly/2V4ghqf
Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 9 класс
Тема. Англоязычные страны. Большие города. Past Simple
Домашнее задание:
1. Изучить лексику с урока.
2. Прочитать текст на стр.161, выполнить упр.1,2,3,4.
Учебник: https://bit.ly/2whqCqz
Урок онлайн 6 апреля - Украинский язык. 9 класс
Тема. Сложное предложение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложных союзных предложениях
Домашнее задание:
сс. 71-73 учебника (выполните задания 1-10 раздела “Готовимся к тематическому оцениванию”) или выпишите из текстов любимых песен по три примера сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных предложений и предложений с различными видами связи.
Учебник: https://bit.ly/2VaMpsu
10 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля
Урок онлайн - Украинский язык. 10 класс
Тема. Морфологическая норма. Морфологическая ошибка. Существительное. Род существительных.
Домашнее задание:
Прослушайте ваши любимые современные песни (не менее трех), выпишите из них имена существительные, определите в каждом: существо/несущество; имя собственное/имя общее; род; число; падеж.
Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 10 класс
Тема. Производная функции. Ее физический и геометрический смысл
Домашнее задание:
№ 18.2 - 18.7 (зеленые)
Урок онлайн - Физика. 10 класс
Тема. Парообразование и конденсация. Свойства насыщенного и ненасыщенного пара
Домашнее задание:
Закрепить тему задачами соответствующего раздела в вашем учебнике.
Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 10 класс
Тема. Правовой статус украинских земель в составе Польши
Домашнее задание:
1. Прочитайте соответствующий параграф учебника.
2. Определите основные последствия политики польской власти в отношении подконтрольных украинских земель.
Зарядка:
11 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля
Урок онлайн 6 апреля - Украинский язык. 11 класс
Тема. Функциональные стили современного украинского языка
Домашнее задание:
страница 153, упражнение 7 или создайте и запишите три короткие (5-7 предложений каждый) тексты одинакового содержания, но в разных стилях.
Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 11 класс
Тема. Основные правила комбинаторики
Домашнее задание:
Задача: Из города А в город В ведет 7 путей, среди которых на 3-х есть почта. Из города В в город С ведет 10 путей, среди которых на 2-х есть почта. Сколько маршрутов из города А в город С через город В можно составить при условии, что по дороге надо иметь возможность зайти на почту?
Урок онлайн 6 апреля - Физика. 11 класс
Тема. Квантовые свойства света. Квантовые постулаты Бора
Домашнее задание:
1. «Физика (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Локтева В. Г.)».
Учебник, параграф 33.
2. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».
Учебник, параграф 23.
3. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».
Учебник, параграф 35.
4. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».
Учебник, параграф 39.
Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 11 класс
Тема. Начало перестройки в СССР
Домашнее задание:
1) Прочитайте соответствующий параграф учебника. 2) Определите факторы, которые способствовали перестройке.
3) Выполните онлайн-задание по ссылке.