Делаем уроки онлайн: как прошел первый день онлайн-школы в Украине, домашние задания (фото, видео)

Онлайн-уроки будут проходить с понедельника по пятницу до окончания карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

В понедельник, 6 апреля, стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь на карантине каждое утро в 10:00 в будние дни украинские телеканалы будут транслировать уроки онлайн для учеников с 5 по 11 класс.

Посмотреть уроки онлайн вы можете на УНИАН. Также даже если вы пропустили занятие, вы можете посмотреть его позже на нашем сайте. Все подробности о Всеукраинской школе онлайн вы можете узнать по ссылке.

Расписание онлайн-уроков

Уроки онлайн 6 апреля

5 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля

Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 5 класс

Тема. Досуг – виды досуга и отдыха

Домашнее задание:

1. Изучить лексику по теме "Досуг", заполнить таблицу I like / I don't like (Я люблю / я не люблю), описав занятия, которые любите и не любите делать в свободное время.

2. Изучить предлоги места.

3. Описать свою комнату, используя предлоги места.

Учебники:

1: https://bit.ly/3aN7Fed

2: https://bit.ly/39LNLz9

Урок онлайн 6 апреля - Математика. 5 класс

Тема. Вычитание десятичных дробей

Домашнее задание: упражнение № 873 Учебник: https://bit.ly/2JFFulz

6 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля

Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 6 класс

Тема. Подготовка к путешествию

Домашнее задание:

Rank the means of transport (bus, tram, motorcycle, ship, plane, train, helicopter, taxi) from 1-the slowest to 8-the fastest.

Урок онлайн 6 апреля - Математика. 6 класс

Тема. Основные свойства уравнений

Домашнее задание: упражнение № 207

Учебники:

1. https://bit.ly/2V3z5WK

2. https://bit.ly/3aKBlIU

Урок онлайн 6 апреля - Биология. 6 класс

Тема. Плауны. Хвощи

7 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля

Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 7 класс

Тема. Развлечения в свободное от учебы время

Домашнее задание: Write 10 sentences about you using free time activities and adverbs of frequency. Ex.: I always watch films.

Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 7 класс

Тема. Линейные уравнения с двумя переменными

Домашнее задание: 1. Найдите любых три решения линейного уравнения x — y = 10. 2. Постройте график уравнения 0,5 y = 2.

Учебник: https://bit.ly/39Rm9Zv

Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 7 класс

Тема. Король Даниил - строитель Галицко-Волынского государства

Урок онлайн 6 апреля - География. 7 класс

Тема. Географическое положение и разделение Евразии на две части света. Исследование и освоение материка

8 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля

Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 8 класс

Тема. Определение квадратного уравнения и его элементов. Корни квадратного уравнения. Сводные и несводимые квадратные уравнения

Домашнее задание: №775, 777, 778, 780, 782, 789, 791

Учебник:

https://bit.ly/34egBXs

Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 8 класс

Тема. Гетманщина во времена Ивана Мазепы. Часть 1

Домашнее задание:

Найдите в своем учебнике параграф, соответствующий теме урока. Проработайте параграф. Начните составлять хронологическую таблицу, начиная с избрания И. Мазепы гетманом (в течение следующих нескольких уроков вы продолжите работу с таблицей). Зафиксируйте в тетради ключевые условия Коломацких статей.

Поработайте с атласом: 1. Рассмотрите границы Гетманщины времен Мазепы; 2, Найдите столицу - г. Батурин; 3. Определите территории охваченые восстанием под руководством С. Палия.

Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 8 класс

Тема. Интернет: быть или не быть?

Домашнее задание:

Write 5 sentences using the present simple and 5 sentences using the present continuous.

Урок онлайн 6 апреля - География. 8 класс

Тема. Природные зоны Украины: смешанные и широколиственные леса

9 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля

Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 9 класс

Тема. Геометрическая прогрессия: определение, формула n-го члена

Домашнее задание:

На с. 37 примеры № 237,№ 238, №239.

Учебник: Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Ю. М “Сборник задач и контрольных работ по алгебре 9 класс”

Урок онлайн 6 апреля - География. 9 класс

Тема. Пищевая промышленность в Украине

Домашнее задание

Использовать карту атласа «пищевая промышленность Украины» и текст параграфа учебника для определения основных закономерностей и районов расположения производства масла, сахара, плодоовощных консервов, муки, макарон и тому подобное.

Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 9 класс

Тема. Общественно-политическая жизнь в 60-80-х гг. XIX ст.

Домашнее задание

1. § 21. Заполнить сравнительную таблицу “Деятельность москвофилов и народовцев”.

2. Поразмышлять над вопросом: “Почему стало возможным разделение на 2 течения: москвофилов и народников? Каковы были причины этого?”

Учебник: https://bit.ly/2V4ghqf

Урок онлайн 6 апреля - Английский язык. 9 класс

Тема. Англоязычные страны. Большие города. Past Simple

Домашнее задание:

1. Изучить лексику с урока.

2. Прочитать текст на стр.161, выполнить упр.1,2,3,4.

Учебник: https://bit.ly/2whqCqz

Урок онлайн 6 апреля - Украинский язык. 9 класс

Тема. Сложное предложение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложных союзных предложениях

Домашнее задание:

сс. 71-73 учебника (выполните задания 1-10 раздела “Готовимся к тематическому оцениванию”) или выпишите из текстов любимых песен по три примера сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных предложений и предложений с различными видами связи.

Учебник: https://bit.ly/2VaMpsu

10 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля

Урок онлайн - Украинский язык. 10 класс

Тема. Морфологическая норма. Морфологическая ошибка. Существительное. Род существительных.

Домашнее задание:

Прослушайте ваши любимые современные песни (не менее трех), выпишите из них имена существительные, определите в каждом: существо/несущество; имя собственное/имя общее; род; число; падеж.

Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 10 класс

Тема. Производная функции. Ее физический и геометрический смысл

Домашнее задание:

№ 18.2 - 18.7 (зеленые)

Урок онлайн - Физика. 10 класс

Тема. Парообразование и конденсация. Свойства насыщенного и ненасыщенного пара

Домашнее задание:

Закрепить тему задачами соответствующего раздела в вашем учебнике.

Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 10 класс

Тема. Правовой статус украинских земель в составе Польши

Домашнее задание:

1. Прочитайте соответствующий параграф учебника.

2. Определите основные последствия политики польской власти в отношении подконтрольных украинских земель.

Зарядка:

11 класс - Всеукраинская школа онлайн 6 апреля

Урок онлайн 6 апреля - Украинский язык. 11 класс

Тема. Функциональные стили современного украинского языка

Домашнее задание:

страница 153, упражнение 7 или создайте и запишите три короткие (5-7 предложений каждый) тексты одинакового содержания, но в разных стилях.

Учебник.

Урок онлайн 6 апреля - Алгебра. 11 класс

Тема. Основные правила комбинаторики

Домашнее задание:

Задача: Из города А в город В ведет 7 путей, среди которых на 3-х есть почта. Из города В в город С ведет 10 путей, среди которых на 2-х есть почта. Сколько маршрутов из города А в город С через город В можно составить при условии, что по дороге надо иметь возможность зайти на почту?

Урок онлайн 6 апреля - Физика. 11 класс

Тема. Квантовые свойства света. Квантовые постулаты Бора

Домашнее задание:

1. «Физика (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Локтева В. Г.)».

Учебник, параграф 33.

2. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».

Учебник, параграф 23.

3. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».

Учебник, параграф 35.

4. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».

Учебник, параграф 39.

Урок онлайн 6 апреля - История Украины. 11 класс

Тема. Начало перестройки в СССР

Домашнее задание:

1) Прочитайте соответствующий параграф учебника. 2) Определите факторы, которые способствовали перестройке.

3) Выполните онлайн-задание по ссылке.