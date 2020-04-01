После жалоб эвакуированных с Бали омбудсмен обеспокоилась правами украинцев на обсервации
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о многочисленных обращениях украинцев, которые после возвращения с острова Бали находятся на обсервации. Украинцы жалуются на «принудительное удержание и нарушение прав на свободу передвижения».
Читайте также"Весь автобус свалил": эвакуированные украинцы сбежали с обсервации и жаловались, что их задерживают (фото)Об этом она написала у себя на странице в Facebook.
По ее словам, в связи с ситуацией, которая возникла во время эвакуации с острова, она инициировала совещание с представителями Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел.
«Учитывая общественный резонанс вокруг ограничений, установленных правительством, для предотвращения нарушения прав и свобод граждан Украины договорились о включении моего представителя в состав оперативного штаба по преодолению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 при Министерстве здравоохранения Украины. В ближайшее время Офис омбудсмена предоставит разъяснения относительно применения положений Конституции Украины о свободе передвижения в условиях объявленной чрезвычайной ситуации и установленного карантина», – отметила Денисова.
При этом она добавила, что в дальнейшем Офис омбудсмена будет осуществлять мониторинг нормативно-правовых актов относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции «на предмет соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина».
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве из-под обсервации сбежали более полусотни граждан, которые вернулись из-за границы.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн