После жалоб эвакуированных с Бали омбудсмен обеспокоилась правами украинцев на обсервации

Людмила Денисова пообещала предоставить своего представителя в состав оперативного штаба по преодолению распространения коронавируса.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о многочисленных обращениях украинцев, которые после возвращения с острова Бали находятся на обсервации. Украинцы жалуются на «принудительное удержание и нарушение прав на свободу передвижения».

Читайте также"Весь автобус свалил": эвакуированные украинцы сбежали с обсервации и жаловались, что их задерживают (фото)Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

По ее словам, в связи с ситуацией, которая возникла во время эвакуации с острова, она инициировала совещание с представителями Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел.

«Учитывая общественный резонанс вокруг ограничений, установленных правительством, для предотвращения нарушения прав и свобод граждан Украины договорились о включении моего представителя в состав оперативного штаба по преодолению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 при Министерстве здравоохранения Украины. В ближайшее время Офис омбудсмена предоставит разъяснения относительно применения положений Конституции Украины о свободе передвижения в условиях объявленной чрезвычайной ситуации и установленного карантина», – отметила Денисова.

При этом она добавила, что в дальнейшем Офис омбудсмена будет осуществлять мониторинг нормативно-правовых актов относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции «на предмет соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина».

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве из-под обсервации сбежали более полусотни граждан, которые вернулись из-за границы.