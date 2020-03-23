В Минздраве разработали инструкцию погребения людей, умерших от коронавируса

В министерстве рекомендуют сократить время и количество людей, провожающих умершего в последний путь, а также избегать прощальных поцелуев.

В Министерстве здравоохранения разработали инструкцию по захоронению людей, умерших в результате осложнений от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения не дает рекомендаций относительно погребения умерших от COVID-19.

"Наш оперативный штаб, который работает при Министерстве здравоохранения, подробно рассматривал этот вопрос и определил все возможные риски, которые могут возникнуть, и мы разработали определенную инструкцию по этому поводу, которая сейчас ложится в нормативно-правовой акт Минздрава и четко показывает, как действовать на каждом этапе погребения, чтобы не допустить возможного инфицирования", - сказал он.

По словам Ляшко, наибольший риск при погребении составляют ритуальные обряды, которые предусматривают большое скопление людей и прощальные поцелуи умершего.

"Это все те точки, которые нужно исключить и предотвратить их, поэтому ... мы вынуждены вам рекомендовать сократить время и количество людей, провожающих человека в последний путь при коронавирусной болезни, поскольку здесь есть возможность несоблюдения правил карантина, которые сегодня запрещают ритуальные обряды, и это может повлечь административную и уголовную ответственность. Но в первую очередь это риск и угроза инфицирования, поэтому в очередной раз призываем избегать всего, что может привести к передаче коронавирусной болезни", - подчеркнул замминистра.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.