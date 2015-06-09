СНБО не исключает, что причиной пожара на нефтебазе могло стать неудачное перекачивание нефти

На нефтебазе проводилась перекачка нефтепродуктов, во время которого нефть попала на двигатель, что и привело к возникновению пожара.

Об этом во время брифинга с места происшествия заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в сюжете "112 Украина".

"На нефтебазе проводились работы по перекачке нефтепродуктов, и есть версия, что во время перекачки эти продукты попали на электродвигатель, что и привело к возгоранию. Это началось около 16:00, а к пожарным обратились где-то в 17.30. То есть пытались тушить своими силами", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваковсообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.

До взрыва также была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.