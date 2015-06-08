Причиной пожара на нефтебазе под Васильковом была неудачная кража - источник

«Добраться до очага, пока нереально, но по предварительным данным причиной пожара была не диверсия, а неудачное использование технического оборудования при попытке кражи нефтепродуктов», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на территории нефтебазы произошел пожар, пострадали четверо человек.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.

"8 июня в 17.29 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы, которая находится в селе Крячки. После прибытия спасатели установили, что горят три резервуара с бензином. На месте происшествия обнаружены 4 пострадавших работника нефтебазы", - говорится в сообщении.

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В тушении пожара задействованы почти 90 человек личного состава и 21 единица пожарно-спасательной техники.

Как сообщил источник в ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, на помощь тушения пожара дополнительно отправлено 16 единиц спецтехники с личным составом.

«Ситуация достаточно серьезная», - отметил собеседник агентства.