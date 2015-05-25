СБУ проводит обыск в UniCredit банке из-за возможного финансирования терроризма клиентами финучреждения

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, обыск проводится в рамках расследования дела по факту финансирования терроризма, статья 258-5 Уголовного кодекса.

"Мы подтверждаем, что в рамках уголовного дела, которое расследует СБУ Киева и Киевской области по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса (о финансировании терроризма), были проведены отдельные следственные действия в этом учреждении", - сказала она.

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"Процессуальные действия проводятся для прекращения возможного финансирования террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Процессуальные действия проводятся против юридических и физических лиц, которые использовали счета банка для террористической деятельности. К самой организации претензий нет", - отметила Гитлянская.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали механизм финансирования террористов так называемых "ДНР" и "ЛНР" через международную платежную систему.