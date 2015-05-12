СБУ заблокировала финансирование террористов через международную платежную систему

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Пособники боевиков зарегистрировали в системе 17 электронных кошельков, через которые пытались собрать деньги на финансирование террористической деятельности, незаконных вооруженных формирований, привлечение и оплату новых наемников. Террористы маскировали сбор средств под видом поддержки собственных "общественных движений", среди которых, в частности, "Ополчение г. Лутугино", "Новороссия", "Front News", "Сводка новостей Новороссии", "Nar.donbass" "Shakhty", "Savenovorossia". Сотрудники СБ Украины в тесном сотрудничестве с главным офисом международной платежной системы оперативно заблокировали сепаратистские электронные кошельки», - сообщили в пресс-центре.

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В ведомстве также отметили, что благодаря налаженному украинской спецслужбой международному взаимодействию с администрацией платежной системы регистрация подобных электронных кошельков отныне будет отслеживаться специалистами компании в он-лайн режиме.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровске Служба безопасности Украины предотвратила совершение теракта на 9 мая.