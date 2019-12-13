Обыски в Мухарского: шоумен рассказал детали (видео)

Музыкант объяснил следственные действия предыдущей заметкой в соцсети, в которой он выразил поддержку подозреваемым в убийстве Шеремета.

Украинский шоумент, ведущий и музыкант Антон Мухарский (псевдоним – Орест Лютый) заявил, что обыски в его киевской квартире, которую он сдает в аренду, прошли утром 13 декабря.

«Выломав дверь, не предъявив никаких документов, решение суда или постановление прокуратуры, положили на пол лицами вниз четырех человек и изъяли телефоны и всю компьютерную технику», – пояснил Мухарский в видео на Facebook.

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Сейчас юристы и представители Мухарского занимаются выяснением причин обысков. При этом сам музыкант объяснил следственные действия предыдущей заметкой в соцсети, в которой он выразил поддержку подозреваемым в убийстве Шеремета.

«Это все очень совпадает с пресс-конференцией министра Авакова, президента и генпрокурора Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, приобщенным к волонтерскому движению, добровольцам АТО», – добавил он, заметив, что к волонтерскому движению он тоже приобщен и принимал активное участие в событиях на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, утром Антон Мухарский написал в Facebook короткое сообщение о проведении обысков в его квартире на Подоле в Киеве.