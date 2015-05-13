В Одессе на месте взрыва железнодорожных путей образовалась воронка

08:23, 13 мая 2015
Общество
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Одесские правоохранители проверяют обстоятельства взрыва железнодорожных путей, который произошел в ночь на 13 мая.

Трасса Е-95

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, 13 мая в 00.30 в дежурную часть УМВД Украины на Одесской железной дороге поступило телефонное сообщение от оператора 102 о том, что на железнодорожном мосту по вул. Маловского г. Одесса произошел взрыв.

«Было установлено, что взрыв произошел на 1310 км перегона ст. Одесса-Пересыпь – ст. Одесса – Застава-2 в 23.55 час. В результате взрыва было повреждено 60 см железнодорожной рельсы, 90 см железобетонной шпалы и образовалось воронкообразное углубление размером 80 см и глубиной 90 см», - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, немедленно был введен в действие оперативный план «Взрывчатка». На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.

Жертв и пострадавших нет. Задержки движения поездов не было. Все обстоятельства данного происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, ранее не было известно, насколько сильно были повреждены пути результате взрыва.


 

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