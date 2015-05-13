В Одессе неизвестные подорвали железнодорожные пути - СМИ

Неизвестные совершили подрыв железнодорожных путей на путепроводе на ул. Маловского в Одессе.

Как передает корреспондент информагентства «Трасса Е-95», в результате взрыва пути были повреждены, однако насколько сильно – неизвестно. Сотрудники милиции оцепили территорию на месте работают взрывотехников. Читайте такжеОдесские правоохранители опровергают информацию о ночных взрывах в городе Движение по железной дороге остановлено.

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