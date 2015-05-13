В Одессе неизвестные подорвали железнодорожные пути - СМИ
04:06, 13 мая 2015Общество
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Неизвестные совершили подрыв железнодорожных путей на путепроводе на ул. Маловского в Одессе.
В Одессе неизвестные подорвали железнодорожные пути / Трасса Е-95
Как передает корреспондент информагентства «Трасса Е-95», в результате взрыва пути были повреждены, однако насколько сильно – неизвестно.
Сотрудники милиции оцепили территорию на месте работают взрывотехников.
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Движение по железной дороге остановлено.
Трасса Е-95
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