В Одессе неизвестные подорвали железнодорожные пути - СМИ

04:06, 13 мая 2015
Общество
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Неизвестные совершили подрыв железнодорожных путей на путепроводе на ул. Маловского в Одессе.

Трасса Е-95

Как передает корреспондент информагентства «Трасса Е-95», в результате взрыва пути были повреждены, однако насколько сильно – неизвестно.

Сотрудники милиции оцепили территорию на месте работают взрывотехников.

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Движение по железной дороге остановлено.

Трасса Е-95

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