Суд арестовал руководителя госпредприятия "Красноармейскуголь"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, ведомством обеспечено эффективное досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении генерального директора ГП "Красноармейскуголь".

Так, во время обыска у руководителя предприятия выявлен и изъят карабин АКМС - МФ и 240 патронов к нему, что является автоматическим огнестрельным оружием и охотничьими боеприпасами.

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В настоящее время должностное лицо уведомлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и по ходатайству прокуратуры Донецкой области судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что милиция в рамках уголовного производства задержала одного из руководителей ГП "Красноармейскуголь".

«Вчера в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины сотрудники УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области провели обыск мест проживания руководителей ГП "Красноармейскуголь", - написал он.

По словам Аброськина, в ходе следственных действий у одного из них изъяты 1 млн 195 тыс. грн, АКМС и патроны к нему, бухгалтерские документы, 19 различных печатей. Этот руководитель был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

"У нас есть достаточная доказательственная база преступных действий, совершенных руководящим составом этого предприятия. Государству нанесен ущерб в размере 52 млн грн. Этих денег хватило бы на оплату труда шахтеров. И в конце марта в Димитрове около 500 работников этого объединения точно не вышли бы на акцию протеста из-за долгов по зарплате", - отметил Аброськин.