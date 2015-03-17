Во Львове задержали ректора-взяточника: изъяли свыше 2 миллионов гривень и более 5 килограммов золота

У задержанного 16 марта при получении 2 тыс. долл. взятки исполняющего обязанности ректора одного из высших учебных заведений Львова в служебном кабинете и квартире сотрудники милиции обнаружили и изъяли деньги в разных валютах на сумму, эквивалентную более чем 2 млн грн по официальному курсу НБУ, а также более 5 кг золота.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, чиновника задержали, открыто уголовное производство по факту получения им неправомерной выгоды.

«Во время проведения санкционированного обыска в служебном кабинете чиновника было обнаружено и изъято 14 тыс. долларов США, а также «черновые» записи. По месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято 22 тыс. долларов США, 57 тыс. евро, 1,5 тыс. фунтов стерлингов и 40 тыс. гривен. Кроме того, изъято более 5 кг изделий из золота», - отметил начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Дмитрий Загария.

Также работники милиции установили, что в феврале этого года 64-летний глава вуза получил 2 тыс. грн от львовянки за восстановление ее в вузе.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правоохранители проверяют, причастен ли и.о. ректора к другим фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды.

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По факту получения чиновником взяток открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, во Львове 16 марта при получении 2 тыс. долл. взятки задержан исполняющий обязанности ректора одного из высших учебных заведений города.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, указанные средства чиновник требовал от гражданки за трудоустройство в возглавляемом им вузе и дальнейшее содействие в профессиональной деятельности.

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, за получение взятки задержали и.о. ректора Львовской государственной финансовой академии.