В Минкультуры хотят ввести лицензии на импорт книг, чтобы защитить книжный рынок Украины

Вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко считает, что необходимо ввести лицензии на импорт книг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, об этом Кириленко заявил на заседании Межведомственной комиссии по вопросам содействия развитию отечественного книгоиздания и книгораспространения.

По словам Кириленко, лицензирование импорта книжной продукции позволит защитить украинский книжный рынок от русской литературы, пропагандирующей пренебрежение и ненависть к Украине, разжигающей межнациональную вражду, восхваляющую армию и силовые структуры РФ.

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«Из всех экономических методов поддержки наиболее реалистичным и целесообразным является лицензирование импорта книг. Вся антиукраинская литература, которая массово производится в России, не должна иметь доступа на наш рынок», - сказал Кириленко.

«Книг, которые разжигают межнациональную вражду, не должно быть ни в одном украинском магазине», - подчеркнул он.

В ближайшее время будет предложен конкретный механизм лицензирования, которое в любом случае будет носить только временный характер. На обсуждение будет вынесено предложение так называемого «автоматического лицензирования». При таком подходе орган в течение 20 дней после обращения импортера должен будет предоставить соответствующую лицензию, если специально созданный экспертный совет не предоставит отрицательного заключения. Как пояснил издатель Дмитрий Капранов, такой механизм «позволит уберечь наш рынок от откровенно вредных книг».

Кроме того, по итогам заседания Кириленко поручил внести предложения по льготному кредитованию книгоиздателей и введению льготных арендных ставок для книгораспространителей.

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В заседании приняли участие президент ОО «Форум издателей» Александра Коваль, директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, директор издательства «Зеленый пес» Дмитрий Капранов, другие книгоиздатели, писатели, представители органов власти.