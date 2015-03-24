На Харьковщине за антиукраинскую позицию уволили около 20 педагогов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил директор департамента науки и образования Харьковской ОГА Анатолий Бабичев.

Он отметил, что педагоги были уволены за невыполнение условий трудового контракта, поскольку нет статьи "за непатриотическую позицию".

"Однако, действительно подтвердились антиукраинские высказывания", - отметил Бабичев.

"Около 10 человек были уволены, я сейчас говорю об общем и среднем образовании. Примерно такое же количество есть и в высших учебных заведениях", - отметил он.

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Бабичев подчеркнул, что к нему поступило около 100 обращений с заявлениями об антиукраинских высказываниях педагогов.

"Повально никто никого не увольнял, потому что эти факты просто не подтверждались", - подчеркнул директор департамента.