Украинские хакеры заблокировали почти полсотни сайтов боевиков

Об этом сообщают в соцсетях представители украинского "кибервойска".

Хакеры заблокировали такие сайты: без-вести.рф, ungu.org, pravdatoday.info, bne.su, lvs-global.ru, slemtt.myjino.ru, odessa-antimaydan.com, новорус.рф, novorossia.co, nol.su, dnrepublic.info, ukrnovosti.info, donetsk-gov.su и k61.dn.ua.

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Также длительное время не работали сайты: ispomodnr.ru и molotpravdu.com. В общем хакеры, по их словам, заблокировали 7 сайтов в июле, 16 сайтов в августе, 5 сайтов в сентябре, 3 сайтов в октябре.

"Операция "Возмездие" продолжается. Сегодня лежали 49 сайтов террористов. DDoS атаки - это артиллерия Украинский Кибер Войск. Которая работает и днем, и ночью", - говорится в сообщении хакеров.