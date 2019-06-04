Князев принял отставку начальника полиции Киевской области из-за убийства патрульными ребенка

Рапорт глава ведомства удовлетворил после согласования с министром внутренних дел.

Глава Нацполиции Сергей Князев принял рапорт об отставке начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова в связи с убийством полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции, об этом Князев заявил 3 июня на брифинге.

Рапорт глава ведомства удовлетворил после согласования с министром внутренних дел.

Напомним, начальник полиции Киевской области обратился к главе Нацполиции с просьбой о направлении его в зону проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое патрульных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

При стрельбе они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. Ребенок был госпитализирован. 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

Сначала полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

После смерти ребенка генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Сегодня, 4 июня, суд должен избрать полицейским меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержание под стражей.