"Трагедия должна стать уроком": Зеленский обещает справедливое наказание за смерть ребенка из-за стрельбы пьяных копов

Глава государства подчеркнул, что не допустит ни одной попытки замять это дело.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все, чтобы виновные в смертельном ранении 5-летнего мальчика в Киевской области были справедливо наказаны.

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Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице», - отметил он.

«Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело», - подчеркнул Зеленский. «Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области выпившими устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Во время выстрелов они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. Ребенок был госпитализирован. 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

Сначала полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

После смерти ребенка генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

4 июня суд должен избрать полицейским меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.