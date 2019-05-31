В честь Дня защиты детей ЖК «Уютный квартал» проведёт масштабный праздник для маленьких жильцов

В семье жилого комплекса «Уютный квартал» уже стало традицией встречаться соседями на большие гуляния.

Заботясь о своих самых юных жильцах, 8 июня, в субботу, застройщик проведет большое семейное мероприятие «Ярмарка хорошего настроения» с интересной развлекательной программой. На территории комплекса для всех, кто уже приобрёл квартиру или только планирует покупку, пройдет большой детский праздник с ярмаркой и благотворительностью, эстафетами для всей семьи, анимационной программой, мимами, пиньятами, пони, конкурсами рисунков и творческими выступлениям. Детки также смогут поучаствовать в мастер классах по декупажу, валянию из шерсти, дизайну одежды, лепке из полимерной глины, росписи пряников и гипсовых фигур и сквишу, а для самых стильных – причёски с настоящим детским барбер-шопом. Дружную семью «Уютного квартала» ждёт также праздничная полевая каша, они готовят огромные казаны плова, так что голодным никто не останется! Берите своих близких и детей и друзей, начало в 11:00, вход бесплатный.

Напомним, что в этом году звание «Лучшего ЖК в пригороде Киева эконом класса» получил именно жилой комплекс «Уютный Квартал». Комплекс. Находиться он в Софиевской Борщаговке, 3 км от Киева, отметим, что именно этот район является одним из самых популярных среди районов пригородов столицы. Как говорят сами жильцы - «эконом» он только по цене, во всем остальном — полный «премиум». И если вы планируете приобретение жилья, приглашаем вас убедиться в этом — посмотреть своими глазами на уютные дома и территорию, где будет жить ваша большая семья.

Кстати, украинцы покупают жилье чаще всего при создании и расширении семьи, и при этом обращать внимания на следующие параметры при покупке:

1. Наличие уютной территории, и удобной инфраструктуры, ведь с ключами от квартиры человек получает новую жизнь, для него важно, что она начнётся с красивого сада, фонтана, маленького декоративного парка, и посадки малины, где будет комфортно гулять с детьми.

2. Всё больше будущих жильцов с детьми стали считать важными параметры из чего построен дом, ведь это пространство где будет больше всего находиться ребенок. Понимая, что кирпич - более экологичный, прочный и лучше держит тепло они выбирают ЖК «Уютный Квартал», а в центре города можно найти лишь более дешевые по себестоимости но менее полезные для проживания панельные дома.

3.Наличие собственного отопления, ведь Киевляне так устали от ежегодного отключения горячей воды.

4. Большие окна. Да именно этот параметр стал все более востребованным среди жителей столицы, хорошее освещение – главный параметр настроения в квартире.

5.Ещё один важный момент для будущих жильцов – возможность приобрести квартиру от застройщика, не переплачивая. Все готовые квартиры разбирают быстро, но комплекс продолжает строиться, и возможность приобрести квадратные метры по хорошей цене еще есть.

Всё это есть в лучшем ЖК года «Уютный Квартал». Застройщик квартала Сергей Васильевич Одарич старается создать для жителей не только уютное жилье, но и комфортное благоустройство, а в скором времени здесь появится искусственное озеро с озеленением, которое будет радовать своих жителей.

Счастье любит уют!

Приглашаем и Вас убедится в этом самим и посмотреть как живут молодые и прогрессивные украинские предприниматели: http://u-kvartal.com/

Справка:

ЖК Уютный Квартал – это жилой комплекс эконом-класса, расположенный на Софиевской Борщаговке. Основное и главное строительство ведется по проспекту Героев Небесной Сотни, 18. ЖК Уютный Квартал сейчас – это 18 сданных объектов, 3600 счастливых покупателей и больше 2000 квартир.

Если вы ещё планируете приобрести жилье, приглашаем Вас лично убедиться в том, что наш квартал лучший.