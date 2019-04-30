Гороскоп на май: астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым повезет

Астрологи обещают, что некоторые знаки Зодиака могут спокойно распрощаться с тревогами, тяжелым настроением и плавно перейти в настоящее весеннее обновление.

В этом году начало каждого месяца выпадает на период убывающей Луны, и май — не исключение, говорят астрологи.

Первые дни мая будут, скорее, завершением непростого апреля, чем стартом чего-то нового. Астрологи прогнозируют успех Тельцам, Ракам, Девам, Стрельцам и Козерогам, передают Vesti.

Овен

Овнам в начале этого месяца нужно абстрагироваться от чужих влияний и взять судьбу в свои руки. Кроме того, им пора самим себе признаться в том, что всех денег не заработаешь, и позволить всерьез подумать об отдыхе. В этом месяце Овнам лучше отдать предпочтение активным видам досуга и отдыха.

Телец

Тельцы в этом месяце могут чувствовать себя спокойно. Эту стабильность может разрушить только их собственное неразумное поведение и вмешательство в чужие дела. Если люди, пришедшие в мир под этим знаком, особенно женщины, сдержат себя от пересудов и сплетен, то последний месяц весны станет для них теплым островком радости и счастья.

Близнецы

Близнецы в этом месяце в первую очередь будут налаживать свою личную жизнь. В каком бы статусе они ни находились, даже если представители этого знака на данный момент одиноки, май подарит им оживление на личном фронте. Эти события взбодрят Близнецов и дадут им вдохновение для положительных изменений в жизни в целом.

Рак

Раки с самого начала месяца будут чувствовать себя хорошо и уверенно. Май приготовил для них достаточно много различных возможностей для реализации их грандиозных планов. Занимаясь денежными делами и карьерой, Ракам нужно не упускать из виду события своей личной и семейной жизни. В этом месяце у них есть шанс распрощаться с плохими привычками.

Лев

Представителям этого знака в мае, особенно в начале месяца, нужно постараться сдержать себя от чрезмерной подвижности и сверхусилий. Отдых тоже не должен быть слишком активным. Кроме того, Львам не надо очень наседать на коллег по работе и домочадцев — пусть каждый движется в выбранном темпе и осваивает майские энергии в своем ритме.

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Дева

Люди, пришедшие в мир под этим созвездием, в мае будут чувствовать себя устойчиво и стабильно. Им нужно спокойно следовать своему ранее разработанному плану и не реагировать на непроверенную информацию и провокации. В целом месяц будет плодотворным и успешным для Дев, особенно в те две недели, когда Луна будет прибывать.

Весы

Весы в этом месяце могут полностью обновиться и начать новую жизнь. Времени на раскачку у них не так уж много, и лучше всего начинать действовать с первых же дней месяца. Люди, родившиеся под этим созвездием, очень чувствительны к тому, что происходит вокруг них. Поэтому им нужно держаться поближе к тем, кто успешен и оптимистичен, и дистанцироваться от пессимистов.

Скорпион

Скорпионы в этом месяце готовы засучить рукава и отдать максимум своих сил зарабатыванию денег. Представителям этого знака не нужно заниматься рабочими делами в одиночку, наоборот — им стоит привлекать в свою жизнь и проверенных партнеров, и новых людей. Кроме того, Скорпионам нужно заботиться о своем здоровье и не перетруждаться.

Стрелец

Для Стрельцов в мае наступает время закрепления успехов, а это значит — им нужно проявлять активность и оптимизм. Основное внимание надо уделить работе, продвижению карьеры и денежным делам. Удачное время для покупок и продаж для них приходится на середину месяца. А в первую неделю мая Стрельцам нужно все спланировать и подготовить плацдарм для будущих свершений.

Козерог

Козероги даже не представляют себе, насколько удачным для них может стать последний месяц весны. Особенно успешной и денежной может оказаться первая декада мая. Причем людям, родившимся под этим созвездием, не надо прилагать особых усилий. Все процессы уже запущены, все идет своим чередом, и Козерогам только остается пожинать плоды своих прежних усилий.

Водолей

Чтобы этот месяц прошел для Водолеев как можно более удачно и результативно, им нужно хорошо потрудиться. Представители этого знака уже давно ждут того момента, когда тепло и цветение по-настоящему вступят в свои права и откроют им новые пути для реализации задуманного. На самом деле, не надо ничего ждать — нужно действовать.

Рыбы

Рыбам в мае нужно настроиться на гармонию и равновесие и стараться поддерживать себя в хорошем настроении, особенно во время отдыха и праздников. Без приключений и даже маленьких потрясений этот месяц все равно не обойдется. Но Рыбы смогут с легкостью справиться с любыми проблемами и даже получить удовольствие от побед над ними.

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