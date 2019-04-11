Гороскоп на весну-лето 2019: астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет

С 10 апреля по 10 августа 2019 года мы все попадем под влияние ретро-Юпитера. Это астрологическое событие, говорят астрологи, чревато непредсказуемыми поворотами в судьбе и опасными ситуациями.

Ретроградный Юпитер продлится с 10 апреля по 10 августа 2019 года, рассказывают астрологи.

Планета развернулась 10 апреля под знаком Стрельца, что предвещает перспективные возможности в сфере карьеры, отношений и духовного роста, говорится в прогнозе астрологов SlovoFraza.

"Вплоть до 10 августа 2019 года продлится позитивное влияние ретроградной планеты, которое поможет в преодолении волнующих проблем, в расширении спектра возможностей, обретении некой стабильности и закладке твердого фундамента. В момент разворота Юпитер максимально продвинется вперед, поэтому с 10 апреля по 10 августа возможны максимальные успехи и достижения. Главный совет астрологов для каждого знака Зодиака — собрать всю волю в кулак и двигаться к намеченной цели, не обращая внимания на негативные тенденции", - говорится в прогнозе.

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Как ретроградный Юпитер повлияет на знаки Зодиака

Раков, Стрельцов и Рыб с 10 апреля по 10 августа может посетить неуверенность в своих силах, рассеянность или, напротив, необоснованная самонадеянность. Привлечь в свою жизнь счастье в это время будет непросто, ведь представителей этих знаков ждут эмоциональные горки. Если они будут готовы учиться, меняться и играть по правилам Вселенной, то планета-покровитель ответит поддержкой, подарив шанс упростить свою жизнь, вернуться к прошлым ошибкам и исправить их, говорят астрологи.

Ретро-Юпитер вынудит Раков, Стрельцов и Рыб проанализировать свое прошлое: что-то исправить, а что-то оставить в нем навсегда. Для них это время погружения в себя, период духовного роста и поиска ответов на интересующие вопросы. Если в прошлом были упущены какие-то шансы, то Юпитер позволит взять свое сполна.

Сложнее всего придется Тельцам, Скорпионам и Козерогам. Всплеск активности антагониста предвещает шквал эмоций, который захлестнет их и поведет не туда. Астрологи советуют не торопиться с принятием решений, не полагаться на интуицию, а использовать свой прошлый опыт при решении масштабных задач. Период ретроградности Юпитера не будет кризисным, но потребует от этих знаков осмотрительности, осторожности и тщательного анализа событий. Принимать решения в это время следует обдуманно, не поддаваясь эмоциональным порывам, иначе поток неудач затянет на дно.

Астрологи также сообщают, что с 10 апреля по 10 августа многие дела могут быть поставлены на паузу, что выведет из равновесия. Однако будет шанс вернуть все на круги своя. Если представители этих знаков начнут управлять своим настроением, то не только избавятся от проблем, но и сделают свою жизнь лучше, успокаивают астрологи.

Пользу для себя от ретроградного Юпитера смогут извлечь Овны, Львы и Водолеи. Они смогут исправить ошибки прошлого, получится найти свое место в жизни, расширить возможности, пустить силы на тренировку талантов и способностей, которые позволят достичь успеха в будущем.

Период ретроградности Юпитера для Овнов, Львов и Водолеев — время новый открытий, прозрений и самосовершенствования. В это время будут получены многие ответы на давно заданные вопросы, а события прошлого соберутся в целостную картину. Это шанс расставить все по своим местам, причем как в собственных мыслях, так и в собственной жизни, говорится в прогнозе.

Близнецов, Дев и Весов с 10 апреля по 10 августа 2019 года ждет хаос. События будут складываться непредсказуемо, но лишь для того, чтобы вывести представителей этих знаков на прямую дорогу. Астрологи советуют им меньше грезить о будущем и больше оглядываться в прошлое — многое потребует детального анализа, чтобы из многочисленных вариантов выбрать единственно верный. Самое главное — разобраться со своими желаниями и понять, чего действительно вы ждете от жизни.

Юпитер усилит такие качества, как импульсивность, эгоцентризм, консерватизм, чрезмерная самоуверенность. Именно с этим нужно бороться всеми доступными способами. Важно не смотреть на свои провалы как на нечто ужасное и не искать виноватых, потому что Юпитер будет готовить к чему-то большему, к чему-то особенному и очень важному.