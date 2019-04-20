Творожная пасха: рецепты и особенности приготовления

В 2019 году Пасха выпадает на 27 апреля и празднуется как православными, так и католиками в один день. Все мы знаем, что праздник посвящен воскрешению Иисуса Христа, и этому воскресному дню предшествуют 40 дней Великого Поста. По традициям к празднику Пасхи принято готовить пасхальные куличи.

На праздничном пасхальном столе непременно должна быть творожная пасха. Рецепты пасхи бывают разные, но главный компонент в любом из них – протертый творог, к которому добавляют сливочное масло, сметану или сливки, яйца (или только желтки) и сахар. В пасху можно положить изюм, изюм, цукаты, сироп от варенья, лимонную цедру, корицу – все зависит от вашего вкуса. Творожные пасхи бывают сырые, вареные и заварные. Они похожи по составу и вкусу, но делают их по-разному.

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Сырые пасхи проще приготовить, а вареные и заварные дольше сохраняются (в холодильнике – в течение недели), к тому же в них можно добавить изюм, от которого сырые пасхи быстро скисают. Творог для пасхи должен быть лучшего качества – свежий, сухой, однородный. В любом случае его надо положить под гнет, чтобы удалить излишнюю влагу. Затем дважды протереть через сито и только потом из воздушной творожной массы готовить пасху. Не стоит пропускать творог через мясорубку – он получится давленым и вязким. Сливки для творожной пасхи должны быть 30-процентной жирности, сливочное масло – мягкое, пластичное. Изюм надо перебрать, промыть, просушить на полотенце. Миндаль очистить (чтобы кожица легко снималась, залейте его кипятком и оставьте на 20–30 минут), измельчить. Цукаты мелко нарезать, лимонную цедру натереть. Пряности (кардамон, бадьян) смолоть в кофемолке и просеять через мелкое ситечко. Вместо ванили можно использовать ванильный сахар или ванилин.

Творожную пасху традиционно делают в виде четырехгранной пирамиды – олицетворения Голгофы. Поэтому вам непременно понадобится пасочница – разборная деревянная форма из четырех дощечек. На внутренней стороне досок обычно вырезали буквы «ХВ», изображения креста, копья, трости, проросших зерен, ростков и цветков – символов страдания и воскресения Христа.

Рецепты творожной пасхи

Есть несколько вариантов приготовления традиционной творожной пасхи. Каждый из них по-своему хорош: выбирайте вариант творожной пасхи, рецепт которой вам больше по душе

Запеченная творожная пасха с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

800 г творога

6 яиц, разделенных на белки и желтки

1-1,5 стакана сметаны

1 стакан сахара

0.5 – 1 ч.л. молотой корицы

4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры

1 стакан изюма

0,5-0,75 стакана муки

0,25 ч.л. пекарского порошка

Рецепт приготовления:

Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см).

Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут.

Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться.

Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.

По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.

Классический рецепт творожной "Царской" пасхи

Ингредиенты:

Творог – 800 г

Сахар – 2 стакана

Сливочное масло растопленное – 2 стакана

Густые сливки или сметана – 2 стакана

Желтки – 6 шт.

Ванильный сахар, орехи, цедра, сухофрукты, цукаты – по вкусу

Как приготовить сырую творожную пасху, рецепт:

Все компоненты соедините, перетрите и смешайте до однородной массы.

Выложите массу в форму и поставьте под гнет в холод на день или два.

Если в вашей форме не предусмотрены специальные отверстия для отвода сыроватки, периодически сливайте ее.

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Заварная творожная пасха

Ингредиенты:

Творог – 1600 г

Сахар – 2 стакана

Сливочное масло – 400 г

Густые сливки или сметана – 2 стакана

Желтки – 8 шт.

Ванильный сахар, орехи, цедра, сухофрукты, цукаты – по вкусу

Как приготовить заварную творожную пасху, рецепт:

Перетрите сахар с желтками, влейте сливки и поставьте вариться на минимальном огне, пока не появятся пузырьки на поверхности.

Выключайте огонь. Затем добавьте в получившийся льезон порезанное кубиками сливочное масло. Перемешайте и остудите.

Творог перетрите и соедините с яично-сливочной смесью. Тщательно вымешайте. Добавляйте цедру, орехи сухофрукты по вкусу.

После этого готовую массу выкладывайте в форму под гнет и ставьте в холодильник на ночь. После чего творожная пасха заварная готова к столу.

Творожная Пасха с цукатами

Ингредиенты:

1 кг в меру сухого творога жирностью 20%

500 мл сливок жирностью от 33%

4 желтка

250 г сливочного масла

160-180 г сахара

щепотка ванильного сахара

20-30 г изюма

50 г цукатов

Как приготовить творожную пасху с цукатами, рецепт:

Творог завернуть в марлю и положить на 5-6 часов, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем дважды протереть творог через сито.

Половину сливок отлить в небольшую миску, добавить желтки. Оставшиеся сливки подогреть в сотейнике, не доводя до кипения, затем взбить венчиком.

Продолжая взбивать, добавить сливки с желтками и варить на маленьком огне, не давая кипеть, пока сливки не загустеют. Снять с огня и остудить.

Размягчённое сливочное масло растереть с сахаром. В протертый творог добавить загустевшие сливки, масло с сахаром и ванильный сахар. Взбить миксером до образования пышной однородной массы.

Изюм тщательно промыть. Цукаты: лимонные, апельсиновые, дынные - мелко нарезать. Добавить изюм, цукаты и ванильный сахар в творожную массу и тщательно перемешать.

Выстелить внутреннюю часть пасочницы чуть влажной марлей. Это делается для того, чтобы пасха легко вынималась из формы.

Очень плотно заполнить форму творожной массой, прикрыть блюдцем и поставить в холодильник на 10-12 ч.

Вынуть пасху из холодильника, перевернуть на тарелку. Сначала снять пасочницу, затем марлю. Ваша пасха с цукатами готова.

Пасха "Три шоколада"

Ингредиенты:

Рикотта - 500 г.

Маскарпоне - 500 г.

Белый шоколад - 100 г.

Молочный шоколад - 100 г.

Темный шоколад - 100 г.

Сахарная пудра - 1 упаковка

Шоколадная глазурь - 1 упаковка

Кондитерские посыпки для украшения.

Способ приготовления:

1/3 часть рикотты и маскарпоне взбиваем с 30 г сахарной пудры на средней скорости до однородной консистенции.

Белый шоколад растапливаем на водяной бане и вмешиваем к смеси рикотты и маскарпоне.

Форму для пасхи выстилаем пленкой и перекладываем первый шоколадный слой, хорошо выравниваем и отправляем в холодильник.

Для второго слоя с молочным шоколадом и третьего слоя с темным шоколадом проделываем все так же. Выкладываем на слой из белого шоколада начинку из молочного шоколада и следом начинку и темного, хорошо выравниваем.

Накрываем пасху пленкой и отправляем на ночь в холодильник.

Утром пасху извлекаем из формы и перекладываем на тарелку. Готовой глазурью покрываем пасху сверху. Украшаем посыпками.

Творожная пасха: рецепт (видео)

Теперь вы знаете все секреты приготовления вкусной и нежной творожной пасхи. Так что выбирайте понравившийся рецепт и экспериментируйте!