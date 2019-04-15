Опубликован тизер второй серии нового сезона "Игра престолов"

В финальном восьмом сезоне сериала будет всего шесть эпизодов.

Канал HBO обнародовал тизер второй серии финального сезона культового сериала "Игра престолов", премьера которого состоялась ночью с 14 на 15 апреля.

Видео начинается с Джейми Ланистера, который стоит перед Дейнерис Таргариен в Винтерфелле. Она говорит, что в детстве слышала от брата историю о мужчине, убившем их отца, и размышлял о том, что они сделают с убийцей.

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Видео начинается с Джейми Ланистера, который стоит перед Дейнерис Таргариен в Винтерфелле. Она говорит, что в детстве слышала от брата историю о мужчине, убившем их отца, и размышлял о том, что они сделают с убийцей.

Длится видео всего 50 секунд. В финальном восьмом сезоне сериала будет всего шесть эпизодов.

Как сообщал УНИАН, первую серию финала "Игры престолов" слили в сеть раньше премьеры.