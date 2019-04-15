Первую серию финала "Игры престолов" слили в сеть раньше премьеры

Серия была доступна к просмотру четыре часа до премьеры HBO.

Первый эпизод финального сезона «Игры престолов», который состоялся в ночь на 15 апреля, слили в сеть еще до официальной премьеры.

Стриминговый сервис DirecTV Now выпустил серию на четыре часа раньше запланированной премьеры.

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Как отмечает Insider, представитель американского транснационального телекоммуникационного конгломерата AT&T, которой и принадлежит DirecTV Now, заявила: «Видимо, наша система была так же, как мы, взволнована выходом "Игры престолов" и предоставила нескольким клиентам DirecTV Now ранний доступ к эпизоду по ошибке. Когда мы узнали о неполадке, мы сразу же исправили ее».

Тем не менее серия была доступна к просмотру четыре часа до премьеры HBO.

Как сообщал УНИАН, агентство Bloomberg с помощью фанатов «Игры престолов» составило рейтинг богатейших семей сериала. Оценка проводилась исходя из имущественных приобретений кланов на протяжении семи сезонов.