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Первую серию финала "Игры престолов" слили в сеть раньше премьеры

10:22, 15 апреля 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Стриминговый сервис DirecTV Now выпустил серию на четыре часа раньше запланированной премьеры.

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Как отмечает Insider, представитель американского транснационального телекоммуникационного конгломерата AT&T, которой и принадлежит DirecTV Now, заявила: «Видимо, наша система была так же, как мы, взволнована выходом "Игры престолов" и предоставила нескольким клиентам DirecTV Now ранний доступ к эпизоду по ошибке. Когда мы узнали о неполадке, мы сразу же исправили ее».

Тем не менее серия была доступна к просмотру четыре часа до премьеры HBO.

Как сообщал УНИАН, агентство Bloomberg с помощью фанатов «Игры престолов» составило рейтинг богатейших семей сериала. Оценка проводилась исходя из имущественных приобретений кланов на протяжении семи сезонов.

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Теги: #Игра Престолов