Более 40% украинцев считают, что начинать возвращать аннексированный Крым нужно уже сегодня - опрос

Более 40% украинцев считают, что начинать возвращать аннексированный Крым нужно уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованные директором фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина сегодня на пресс-конференции.

«Большинство жителей Украины (69%) считают, что вопрос о возвращении Крыма в состав Украины поднимать необходимо, причем большинство из них (42,5%) указывают на необходимость делать это уже сегодня, поскольку Крым - аннексированная территория, на которой проживают украинцы и татары, которые нуждаются в защите. Еще 27% считают, что в целом поднимать этот вопрос надо, но не сейчас», - отметила она.

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По словам Бекешкиной, единственным регионом Украины, где больше половины населения не считает целесообразным возвращать Крым в состав Украины, оказался Донбасс: 39% жителей региона объясняют это тем, что жители Крыма воспользовались своим правом на самоопределение и еще 16,5% считают, что Крым всегда был российской территорией, которая в состав Украины в 1954 году была передана незаконно.

В то же время 37% жителей Донбасса поддерживают идею поднимать вопрос о возвращении Крыма, из них 15,5% считают, что это - безотлагательная задача и ее надо решать без отсрочек, а еще 21,5% полагают, что с активным решением этой проблемы можно подождать.

Исследование проведено фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой «Ukrainian sociology Service» с 25 декабря 2014 года по 15 января 2015 года.

Всего опрошено 4413 респондентов (по 400 во всех регионах Украины, на Закарпатье и Буковине - 401, в Центре - 402, на Полесье - 410). Опрос в Луганской области и аннексированном Крыму не проводился. В опросе применялась квотная выборка. Максимальная погрешность выборки по каждому региону не превышает 5%.