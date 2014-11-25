В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине и прекратить пропаганду

Текст резолюции размещен на сайте украинского МИД, сообщает «Украинская правда».

В частности, организация призвала Кремль вернуть Украине незаконно аннексированный Крым, призвать сепаратистов сложить оружие, освободить украинских заложников, прекратить пропаганду в СМИ и соблюдать минские договоренности.

Своих стран-членов НАТО призывает придерживаться своих обязательств относительно поддержки Украины, не допустить замораживание конфликта на Донбассе, продлить санкции против России, пока она не продемонстрирует готовность к сотрудничеству, подтвердить, что аннексия Крыма никогда не будет признана.

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Также страны-члены призываются усиливать обороноспособность НАТО на его восточных границах и увеличить поддержку союзников, которые пострадали от антисанкций России, противостоять российской дезинформации, увеличивать независимость от российских нефти и газа, не прекращать процесс расширения Альянса.

В обращении к руководству Украины содержится призыв продолжать демократические реформы и продемонстрировать конкретные действия относительно того, что сегодняшняя Украина борется с коррупцией, "крышеванием" и олигархическим влиянием решительно и без исключений.