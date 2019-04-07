В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений

Новшество планируется внедрить в течение полугода.

Кабинетом министров внесены изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитацией автошкол.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.

В частности, введена видеофиксация экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами.

«Отныне и во время составления практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто», - говорится в сообщении.

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Отныне сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический – в другом будет невозможно.

До двух лет сокращен срок действия свидетельства автошколы об окончании обучения. А получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

«В процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие», - отмечают в сервисном центре.

Такое нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса.

Нововведения, касающиеся деятельности автошкол, предусматривают:

- отмену необходимости приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств;

- передачу функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры МВД по местонахождению учреждений;

- упрощение механизма аккредитации учреждений, принадлежащих к сфере управления Министерства образования и науки.

Также предусмотрено, что все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.