'Каждый год исчезает город размером с Винницу': эксперт назвал 3 причины демографического кризиса

Эксперт прогнозирует проблемы на рынке труда в будущем и демографический дисбаланс из-за отъезда молодых людей из страны.

В Украине происходит критическое сокращение населения. Этому способствуют три ключевых фактора, рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире "Новости. LIVE".

"У нас превышение смертности над рождаемостью составляет где-то 250-300 тысяч человек в год. Фактически каждый год исчезает такой город, как Винница", – отметил эксперт.

Видео дня

Аналитик перечислил три фактора, которые приводят к сокращению населения в Украине:

1. Падение коэффициента фертильности

По словам эксперта, это является самой серьезной угрозой для государства. Кущ объяснил, что для воспроизводства нации этот показатель должен составлять 2,0-2,1 ребенка на одну женщину, тогда как в Украине он сейчас составляет 0,8-0,9. По его мнению, из-за этого физическое восстановление населения невозможно.

2. Влияние войны

В стране резко сокращается продолжительность жизни, что связано как с последствиями боевых действий, так и с хроническим стрессом у населения.

"Сейчас продолжительность жизни среди женщин сократилась до 70 лет, а мужчин – до 57–58 лет. То есть, это и прямое влияние войны – люди погибли. И это влияние стрессового состояния", – отметил Кущ.

3. Выезд людей за границу

Аналитик поделился, что в настоящее время родители часто вывозят мальчиков за границу до достижения ими 14–15 лет. Из-за этого в выпускных классах остаются преимущественно девочки.

Кущ прогнозирует, что это приведет к проблемам в будущем на рынке труда и создаст дисбаланс в демографии.

Население Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник заявил, что для сохранения численности населения необходимо, чтобы в среднем одна женщина рожала 2 ребенка. Воскобойник привел данные, что 10 женщин должны родить 22 ребенка, в таком случае в стране будет стабильное количество населения. В то же время он добавил, что сейчас ежегодно фиксируется минус 300 тысяч, что началось еще с 2010-2012 годов. Воскобойник считает, что эта тенденция уже не изменится.

Также мы писали, что Воскобойник поделился данными, что на одного работающего украинца приходится двое пенсионеров. Он добавил, что общее количество тех, кто поддерживает экономику, составляет лишь около 5,5 миллиона человек. Глава Офиса миграционной политики констатировал, что Украина уже считается страной пожилых людей. Он прогнозирует, что в 2050 году население Украины будет составлять около 25-28 млн человек. При этом Воскобойник отметил, что сейчас на подконтрольной Украине территории население составляет от 28 до 31 млн человек.

