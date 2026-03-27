Это отверстие есть почти в каждом смартфоне – но мало кто знает его назначение

Многие пользователи замечают на нижней части телефона, рядом с разъемом для зарядки, маленькое отверстие и не понимают, для чего оно нужно. Часто его принимают за элемент дизайна – или даже за отверстие для извлечения SIM-карты.

На самом деле, его назначение совсем другое – это дополнительный микрофон, который играет важную роль в улучшении качества звука при звонках и записи видео, пишет портал Blikk.

Современные смартфоны используют сразу несколько микрофонов, чтобы обеспечить более чистое и разборчивое звучание. Если основной микрофон улавливает голос пользователя, то дополнительный помогает фиксировать окружающие шумы – ветер, уличный гул, разговоры поблизости.

Затем система обработки звука анализирует полученные сигналы и "отсекает" лишние шумы, оставляя голос более четким. Благодаря этому собеседник слышит вас лучше даже в шумной обстановке, а качество записи видео и аудио заметно повышается.

Несмотря на маленький размер и незаметное расположение, этот микрофон очень чувствителен. Со временем в отверстие может попадать пыль, грязь или мелкие частицы, из-за чего качество звука ухудшается. Телефон может начать записывать голос тише, появятся посторонние шумы или ощущение "глухого" звучания. В таких случаях часто проблема не в самом девайсе, а именно в загрязнении отверстия микрофона.

Чтобы второй микрофон работал корректно, достаточно периодически проверять нижнюю часть смартфона и аккуратно очищать ее. Делать это нужно максимально осторожно – подойдет мягкая сухая кисточка или поток воздуха. Важно не использовать иголки, скрепки и другие острые предметы, потому что они могут повредить чувствительный элемент внутри корпуса.

Если после очистки проблемы со звуком остаются, стоит проверить запись голоса или видео, чтобы убедиться, что дело действительно в микрофоне. При серьезных проблемах лучше сразу обратиться в сервисный центр, чтобы не повредить устройство еще больше.

