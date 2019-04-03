Умер звезда фильма "Особенности национальной охоты"

Актеру было 68 лет. По информации СМИ, у него оторвался тромб.

Актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в возрасте 68 лет.

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Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказал собеседник СМИ.

Актер известен по роли генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев, который снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильме «Особенностях национальной охоты».