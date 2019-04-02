В РФ умер актер из "Улицы разбитых фонарей"
09:07, 02 апреля 2019Русский міръ
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Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище в среду, 3 апреля. Причина смерти Васильева в настоящий момент не называется.
Александр Васильев / Фото: "Пятый канал"
В Санкт-Петербурге (Россия) в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев, который снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильме «Особенностях национальной охоты».
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Об этом сообщает «Пятый канал». Отмечается, что также Васильев играл в сериалах «Морские дьяволы», «Черный ворон», «Бандитский Петербург».
На телеканале напомнили, что Васильев долгое время работал на киностудии «Ленфильм», где пройдет церемония прощания с актером.
Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище в среду, 3 апреля. Причина смерти Васильева в настоящий момент не называется.
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