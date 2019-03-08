«Это не наш Богдан, мама»: похороны бойца ВСУ во Львове закончились страшным скандалом (видео, 18+)

Шокированные родственники погибшего заявили, что мужчина в гробу им незнаком, однако священник решил не прерывать процесс.

Во время отпевания во Львове 21-летнего бойца ООС Богдана Слободы, который погиб от ранений, его родители заявили, что в гробу находится тело незнакомого мужчины.

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Об инциденте сообщает ОО «Варта1». Корреспондент организации снял на похоронах видео, на котором родственники погибшего в состоянии шока кричат, что человек в гробу - не тот, с кем должны прощаться.

Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.

Отмечается, что священник решил продолжить чин похорон, указав, что так, или иначе, отпеть покойного – его христианский долг. Тем временем, к матери погибшего в церковь вызвали скорую.

После отпевания тело неопознанного мужчины повезли в морг.

Впоследствии выяснилось, что на церемонии прощания имели место и другие нестыковки. По словам родственников погибшего, на погребальном кресте умершего указаны фамилия и имя Богдана, однако не правильные данные отчества.

Как сообщал УНИАН, офицер 128-й горно-штурмовой бригады, выпускник Академии сухопутных войск Богдан Слобода в 2018 году ушел защищать Украину. Прослужить успел год. Богдан был в семье единственным сыном.