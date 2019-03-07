На Львовщине простятся с 22-летним погибшим на Донбассе военным (видео)
20:21, 07 марта 2019Война
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Богдан в семье был единственным сыном.
Украинский защитник погиб от вражеской пули \ фото УНИАН
Офицер 128-й горно-штурмовой бригады - львовянин, выпускник Академии сухопутных войск Богдан Слобода в 2018 году ушел защищать Украину. Прослужить успел год.
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Богдан в семье был единственным сыном.
Сначала с украинским защитником завтра будут прощаться во Львове. После этого вечером в 20:00 час., в храме святых апостолов Петра и Павла, что в Новояворовске, состоится парастас по погибшему Герою.
Чин похорон состоится в субботу, 9-го марта, в 12:00 час. Церемония продлится в храме св. апостолов Петра и Павла.
От вражеской пули погиб 21-летний лейтенант Богдан Слобода
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