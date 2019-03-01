"Губастик": пухлые губы Лободы покорили фанатов (фото)

Фанаты Лободы традиционно не смогли пройти мимо пухлых губ певицы.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram новые фото.

На двух снимках артистка сидит в машине в строгом костюме в клетку и "стреляет" глазами. Ее образ дополняет нежный макияж, слегка волнистая укладка, а также длинные серьги.

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Фанатам певицы понравился ее образ, также они традиционно не смогли пройти мимо пухлых губ Лободы.

"Такая классная"; "Ох, красивая"; "Губастик"; "Стильная женщина"; "Светлана прекрасны как всегда"; "Какая вкусная*так бы и съела вас Света"; "Такая гармонична и красивая"; "Лобода, как всегда, девочка что надо..."; "Ну и губище конечно"; "Красивей губ я не видел..!", - пишут довольные поклонники Лободы в комментариях к посту.

Ранее УНИАН сообщал, что Светлана Лобода взбудоражила сеть новым снимком, где она предстает в откровенно сексуальном наряде.