Светлана Лобода в сексуальном наряде взбудоражила сеть (фото)

Многие подписчики восхищены кадром, на котором позирует Лобода.

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть новым снимком, где она предстает в откровенно сексуальном наряде.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики восхищены кадром, на котором Лобода позирует в золотистом мини-платье и ботфортах в тон.

"Просто супер", "Огонь. Шикарная леди", "Ты крутая", "Бомба", "Красотка", "Золото, а не женщина", - пишут в комментариях под фото.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.