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Светлана Лобода в сексуальном наряде взбудоражила сеть (фото)

11:20, 27 февраля 2019
Общество
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики восхищены кадром, на котором Лобода позирует в золотистом мини-платье и ботфортах в тон.

"Просто супер", "Огонь. Шикарная леди", "Ты крутая", "Бомба", "Красотка", "Золото, а не женщина", - пишут в комментариях под фото.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.

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Теги: #фото#Светлана Лобода