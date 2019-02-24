Пострадавшая в аварии актриса "Дизель шоу" рассказала о самочувствии после операции

Артистка получила травму колена и ей делали операцию на нем в Риме.

Участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко, которая больше всего пострадала в трагической аварии на Киевщине, рассказала о самочувствии после перенесенной операции.

Об этом сообщается в "Светской жизни".

Артистка получила травму колена и ей делали операцию на нем в Риме.

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Сейчас Яна чувствует себя хорошо. Она пришла на спектакль "Лебединое озеро" в Национальную оперу Украины в туфлях на шпильках и продемонстрировала, что может уже даже танцевать на каблуках.

"Уже все нормально, все работает, Слава Богу. Бегаю. Я побежала на концерте на гастролях и такая: "О Господи, я бегу, я уже могу бегать. А на каблуках мне надо ходить. По 15 минут в день я одеваю каблуки и хожу, тренирую свою походку. Но полностью я пройду этот весь ужас через девять месяцев, тогда я буду полноценным здоровым человеком", - поделилась Глущенко.

Как сообщал УНИАН, полиция завершила расследование смертельного ДТП с участниками "Дизель шоу".