Полиция завершила расследование смертельного ДТП с участниками "Дизель шоу"

Водитель автобуса, в котором ехали актеры, признал свою вину.

Расследование ДТП, в котором погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская, завершено.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, вина водителя автобуса, в котором ехали актеры, доказана. Мужчина сотрудничал со следствием и признал свою вину.

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Как оказалось, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. Сейчас дело направлено в суд.

Согласно ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 октября актеры юмористической студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев со Львова, где накануне вечером прошел один из концертов их нового тура. В 06:43 автобус комиков столкнулся на трассе с грузовиком, в результате ДТП юмористы получили тяжелые травмы, переломы и ушибы. После приезда "скорой" они также узнали, что их коллега, 48-летняя Марина Поплавская, не выжила. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.