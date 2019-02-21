Алла Пугачева появилась в сексуальном кожаном наряде (видео)
Немного сегодняшнего единственного моего полностью выходного дня в февраля без съёмок и концертов 😊 Гуляли с Гариком. Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки 😁 #семья #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #алла #максимгалкин
Максим Галкин показал свою звездную супругу, 69-летнюю Аллу Пугачеву в кожаном наряде.
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Супруг Примадонны опубликовал соответствующий ролик в Instagram. Так, в кадре Пугачева появилась вместе с дочкой Лизой.
На видео Алла позирует в кепке и короткой кожаной юбке выше колена. Такой наряд выгодно подчеркнул стройные ноги певицы.
В комментариях к видео пользователи расхвалили Пугачеву, восхитившись ее внешним видом.
Ранее Алла Пугачева в платье с разрезом произвела фурор. Певица похудела и теперь может себе позволить более смелые образы.