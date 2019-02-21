Алла Пугачева появилась в сексуальном кожаном наряде (видео)

Исполнительница снова выгодно подчеркнула свою фигуру новым нарядом.

Максим Галкин показал свою звездную супругу, 69-летнюю Аллу Пугачеву в кожаном наряде.

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Супруг Примадонны опубликовал соответствующий ролик в Instagram. Так, в кадре Пугачева появилась вместе с дочкой Лизой.

На видео Алла позирует в кепке и короткой кожаной юбке выше колена. Такой наряд выгодно подчеркнул стройные ноги певицы.

В комментариях к видео пользователи расхвалили Пугачеву, восхитившись ее внешним видом.

Ранее Алла Пугачева в платье с разрезом произвела фурор. Певица похудела и теперь может себе позволить более смелые образы.