Алла Пугачева в платье с разрезом произвела фурор (фото, видео)

Примадонна похудела и теперь может себе позволить более смелые образы.

Народной артистке России Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет. В честь юбилея заезда фильмов "Самая обаятельная и привлекательная" и "Карнавал" устроила праздник, на который пригласила друзей и коллег.

Читайте такжеИсхудавшая Алла Пугачева ужаснула сеть (фото)

Среди гостей праздника были и Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Примадонна, которой в апреле тоже исполнится 70, блистала в черном платье со спущенными плечами и высоким разрезом на подоле. Певица похудела и теперь может себе позволить более смелые образы, пишет Cosmo.ru.

В Instagram появилось видео с праздника. В ролике Пугачева произносит поздравительную речь и приглашает Муравьеву на свой концерт.

Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.