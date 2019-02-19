Алла Пугачева в платье с разрезом произвела фурор (фото, видео)
Народной артистке России Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет. В честь юбилея заезда фильмов "Самая обаятельная и привлекательная" и "Карнавал" устроила праздник, на который пригласила друзей и коллег.
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Среди гостей праздника были и Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Примадонна, которой в апреле тоже исполнится 70, блистала в черном платье со спущенными плечами и высоким разрезом на подоле. Певица похудела и теперь может себе позволить более смелые образы, пишет Cosmo.ru.
В Instagram появилось видео с праздника. В ролике Пугачева произносит поздравительную речь и приглашает Муравьеву на свой концерт.
#Repost @s_v_novozhilov ・・・ Дом Пашкова...Вечер Ирины Муравьевой...Образовалась очень тёплая и дружественная атмосфера...А какие были гости...С Аллой Пугачевой,Максимом Галкиным и Олегом Газмановым обсуждаем предстоящее поздравление...фото @maxxxi_kolosov #актер #друзья #аллапугачева #максимгалкин #москва #россия #allapugacheva @alla_orfey
Какой же был необыкновенный вчера вечер посвящённый любимейшей актрисе Ирине Вадимовне Муравьевой ❤️,женщине ,что привела пол Москвы в Библиотеку им.Ленина 😂😂😂и научила всех быть САМЫМИ ОБАЯТЕЛЬНЫМИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ 😍Сколько чудесных людей пришли разделить этот праздник с народной любимицей ❤️Я имела удовольствие сниматься в кино «Одна ночь любви» вместе с Ириной Вадимовной 😱и поздравить ее песней. И в памяти моей навсегда останется 🙈как первая пара,поддержавшая танцем мой гимн о любви в честь Ирины Вадимовны были 🙈Алла Пугачева и Максим Галкин 😍❤️ #деньрождения #красивыйвечер #актриса #муравьева
Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.