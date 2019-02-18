Тина Кароль заворожила сеть нежными образами (фото)

Исполнительница предстала в нежных образах.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми чувственными кадрами.

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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на первом фото исполнительница позирует в черном платье с пышной юбкой. А в руках Тина Кароль держит связку золотых воздушных шариков. Это - кадр из фотосессии для украинского журнала Elle.

На втором снимке певица появилась в горчичном платье с пышной фатиновой юбкой и нежным макияжем. "Быть, а не казаться!", - загадочно подписала фото Тина.

Ранее Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе. На голове у артистки не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд исполнительницы в кадре завораживает.