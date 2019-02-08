"Были с Аллой на его творческом вечере": Галкин прокомментировал смерть Юрского

По словам Галкина, лишь недавно они с Аллой Пугачевой посетили творческий вечер Юрского.

Юморист Максим Галкин прокомментировал смерть актера Сергея Юрского.

На своей странице в Instagram Галкин выразил соболезнования семье актера.

"Сегодня ушёл из жизни выдающийся актёр Сергей Юрский. Это большая потеря и для театра, и для кино. Его спектакль по пьесе Ионеско «Стулья» в Школе Современной Пьесы - это одно из самых ярких театральных впечатлений моей юности", - отметил юморист.

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По его словам, лишь недавно они с Аллой Пугачевой посетили творческий вечер Юрского.

"Совсем недавно мы были с Аллой на его творческом вечере в Риге - он поражал артистичностью, энергией и обаянием. Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности. Самые искренние соболезнования от нашей семьи Наталье Максимовне Теняковой, дочери Дарье, внукам и всем родным и близким", - написал Галкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве умер звезда фильма «Любовь и голуби» и «Золотой теленок» Сергей Юрский.