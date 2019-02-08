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Умер звезда фильма «Любовь и голуби» и «Золотой теленок»

08:33, 08 февраля 2019
Общество
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Актеру было было 83 года / kino-teatr.ru

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.

Ему было 83 года.

Информация о месте и времени прощания и похорон поступит позже.

Кадр из фильма "Любовь и голуби" / скриншот

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Сергей Юрский умер от остановки сердца в три часа ночи. Он был дома — в своей квартире на юго-западе Москвы. Врачи приехали, но спасти не смогли. 

Юрский известен по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.  

Как сообщал УНИАН, ранее умер российский рэпер Децл. Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.

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Теги: #актер#Любовь и голуби