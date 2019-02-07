"Что с глазами?": Ани Лорак ужаснула сеть неудачным фотошопом

Певица переборщила с ретушью на фото - глаза Ани Лорак выглядят неестественно.

Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, поразила фанатов неудачным фотошопом.

На фото в Instagram Лорак видно, что певица переборщила с ретушью на фото - глаза Ани Лорак выглядят неестественно.

"Смените себе стилиста , визажистов и вообще всех, кто занимается вашим стилем. Вы ужасно несуразны на сцене! Никакого вкуса. Если это вы себя так одеваете и делаете причёски, то у вас нет вкуса", "Лорак следует отправить в психушку, незамедлительно", "Каролина ты раньше была живой...а сейчас робот- калькулятор", "Хватит экспериментировать.Вы меняетесь со скоростью света, но не в лучшую сторону", "Вы выглядите на много старше ваших лет. Остановитесь", "Фотошоп!", "Что с глазами?", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак показала как собирается в тур - певица показала огромную гардеробную с кучей обуви.