"Всегда должно быть голое тело": новое фото Ани Лорак потрясло сеть
20:20, 05 февраля 2019Общество
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Ани Лорак показала как собирается в тур - певица показала огромную гардеробную с кучей обуви.
Лорак едет в тур / instagram.com/anilorak/
После новостей о разводе Ани Лорак украинская певица объявила, что едет в большой тур по России.
На фото в Instagram Ани Лорак показала как собирается в тур - певица показала огромную гардеробную с кучей обуви. Фанаты Лорак шокированы размерами ее гардеробной. "Всегда непросто собирать чемоданы. Надо все предусмотреть и ничего не забыть. Завтра в тур", - написала Ани Лорак.
"Обувной магазин", "Это магазин?", "Тряпичная болезнь", "Ну куда ж без голых ног? Всегда должно быть голое тело", "Медведя запихиваете в чемодан?", "Нужно быть проще", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак развелась с мужем.
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