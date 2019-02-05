"Всегда должно быть голое тело": новое фото Ани Лорак потрясло сеть

Ани Лорак показала как собирается в тур - певица показала огромную гардеробную с кучей обуви.

После новостей о разводе Ани Лорак украинская певица объявила, что едет в большой тур по России.

На фото в Instagram Ани Лорак показала как собирается в тур - певица показала огромную гардеробную с кучей обуви. Фанаты Лорак шокированы размерами ее гардеробной. "Всегда непросто собирать чемоданы. Надо все предусмотреть и ничего не забыть. Завтра в тур", - написала Ани Лорак.

"Обувной магазин", "Это магазин?", "Тряпичная болезнь", "Ну куда ж без голых ног? Всегда должно быть голое тело", "Медведя запихиваете в чемодан?", "Нужно быть проще", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак развелась с мужем.