Евровидение 2019: участники поделились кадрами с подготовки к Нацотбору (видео)

Участники песенного соревнования поделились кадрами с подготовки к первому полуфиналу нацотбора.

До старта национального отбора на "Евровидение-2019" остаются считанные дни. Уже 9 февраля первые восемь артистов поборются за путевку в финал нацотбора.

В первом полуфинале выступят The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Тем временем, участники песенного соревнования поделились ТСН кадрами с подготовки к нацотбора.

VERA KEKELIA призналась, что подготовку к нацотбору начинает с тренировки, вкусного завтрака и ароматного кофе. Свой день Вера провела на съемках визитки до нацотбора, где появится в белом платье с пикантным декольте. Также исполнительница вместе с мужем Романом Дудой приняла участие в романтической фотосессии.

Группа "ЦеШо" начала свой день со съемок клипа на конкурсную песню для "Евровидения-2019". Интересно, что артисты снимали видео в переходе уже в 8 утра. После этого они отправились к театру "Дах", где также выступают как актеры.

Дуэт YUKO свой день провел в сплошных репетициях. Группа показала, как репетировала свой номер для нацотбора и как проводила пресс-конференцию.

Участники группы Brunettes Shoot Blondes также провели свой день насыщенно. Утром ребята отправились на интервью на радио, потом показали, как проходит их репетиция. Также артисты не забыли и о встрече с друзьями.

Коллектив BAHROMA в своем видео показал, как провел репетицию и как снимал визитку для нацотбора и давал интервью. Ребята пообещали, что их номер на нацотборе будет очень романтичным.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора состоятся 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14-18 мая.