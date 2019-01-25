Стали известны имена ведущих Евровидения в Израиле (фото)

Главный песенный конкурс года "Евровидение-2019", для нацотбора к которому готовятся 16 украинских групп и исполнителей, получил две пары ведущих.

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Так, мероприятие, которое состоится в Израиле, проведут супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль, говорится в сообщении на официальном сайте "Евровидения".

Кроме того, вести яркое шоу будут известный телеведущий Асси Азар и Люси Айюб, известная как влиятельный ютубер, которая в 2018 году представила результаты израильского жюри на "Евровидении" в Лиссабоне.

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию.

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.