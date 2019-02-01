Победительница Евровидения-2018 в образе розового носорога покаталась по Киеву для нового клипа (видео)
14:27, 01 февраля 2019Общество
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В клипе певица в образе розового носорога гоняет по украинской столице за своим женихом, который решил ее бросить.
Победительница песенного конкурса Евровидение 2018 года израильская певица Нетта Барзилай показала клип, который сняла в Киеве.
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В клипе певица в образе розового носорога гоняет по украинской столице за своим женихом, который решил ее бросить.
Кроме Дарницкого моста, где часто снимают клипы иностранцы, на видео есть также библиотека имени В.И. Вернадского и другие киевские объекты. Песня называется Bassa Sababa.
Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию.
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