"Попка-ягодка": мокрая Леся Никитюк взбудоражила поклонников горячими фото с отдыха
Популярная украинская ведущая, звезда шоу “Танцы со звездами” Леся Никитюк продолжает радовать поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах.
В этот раз Леся Никитюк на личной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в море в белой мокрой футболке и нежном купальнике.
"Третий лакшери-отель во время моего исторического пребывания на Мальдивах! Тут все очень круто, все передвигаются на велосипедах, как говорится, вы расслабляетесь, ваши мышцы в тонусе! Фото с велосипедом потом, а я пока в подводном мире", - написала Никитюк в подписи к снимками.
Hello from @kanuhuramaldives ❤️ Я як тревел-блогер не змогла пропливти мимо))) цей лакшері Готель знаходиться на великому острові..і тут всі їздять на велосипедах😁Дуже круто! Ти розслабляєшся, а м’язи ні))фото з велосипедом пізніше)) я поки в підводному царстві😛 Добро пожаловать в @kanuhuramaldives - третий лакшери отель во время моего исторического 😁 пребывания на Мальдивах! Тут все очень круто, все передвигаются на велосипедах, как говорится, вы расслабляетесь, ваши мышцы в тонусе!🤘🏻фото с велосипедом потом, а я пока в подводном мире😛 #лесямальдива #kanuhuramaldives @resortlife_travel, #resortlifetrave
На другом снимке Леся Никитюк лежжит на пляже в купальнике и шортах в окружении фруктов и вина.
Подписчики известной телеведущей хвалят ее фигуру, отмечая аппетитные формы. "Попа что надо", "Вы красотка! Везет вам, природа супер. Море, воздух, cолнце", "Вау, вид на миллион", "Леся, ты прекрасна как всегда", "Вот это виды", "Леся, ты прекрасна", "Попка ягодка", "Леся, твоя попа затмила всех ведущих девушек, Орла и Решки!", "Леся ты умничка...продолжай в том же духе!", - пишут поклонники в комментариях.
Ранее УНИАН сообщал, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram рассказала своим подписчикам, что мечты сбываются. С заснеженных украинских гор она отправилась на солнечные Мальдивы. И уже успела поделиться с поклонниками новыми фото с отдыха на Мальдивах.