"Попка-ягодка": мокрая Леся Никитюк взбудоражила поклонников горячими фото с отдыха

Телеведущая Леся Никитюк отдыхает на Мальдивах и радует своих фанатов новыми снимками.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу “Танцы со звездами” Леся Никитюк продолжает радовать поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах.

В этот раз Леся Никитюк на личной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в море в белой мокрой футболке и нежном купальнике.

"Третий лакшери-отель во время моего исторического пребывания на Мальдивах! Тут все очень круто, все передвигаются на велосипедах, как говорится, вы расслабляетесь, ваши мышцы в тонусе! Фото с велосипедом потом, а я пока в подводном мире", - написала Никитюк в подписи к снимками.

На другом снимке Леся Никитюк лежжит на пляже в купальнике и шортах в окружении фруктов и вина.

Подписчики известной телеведущей хвалят ее фигуру, отмечая аппетитные формы. "Попа что надо", "Вы красотка! Везет вам, природа супер. Море, воздух, cолнце", "Вау, вид на миллион", "Леся, ты прекрасна как всегда", "Вот это виды", "Леся, ты прекрасна", "Попка ягодка", "Леся, твоя попа затмила всех ведущих девушек, Орла и Решки!", "Леся ты умничка...продолжай в том же духе!", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее УНИАН сообщал, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram рассказала своим подписчикам, что мечты сбываются. С заснеженных украинских гор она отправилась на солнечные Мальдивы. И уже успела поделиться с поклонниками новыми фото с отдыха на Мальдивах.