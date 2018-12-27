Съемки шоу "Орел и решка" продолжатся
12:03, 27 декабря 2018Общество
310 0
В заявлении о закрытии, сделанном ведущей передачи Анастасией Ивлеевой, речь шла о проекте «Орел и Решка. Перезагрузка».
Российский телеканал «Пятница» опроверг закрытие проекта «Орел и решка». Программа продолжит свое существование.
Читайте такжеИзвестная украинская ведущая стала мамой в четвертый раз (видео)
Об этом российским СМИ сообщила директор по маркетингу канала Наталья Абрамочкина.
По словам представителя телеканала, в заявлении о закрытии, сделанном ведущей передачи Анастасией Ивлеевой, речь шла о проекте «Орел и Решка. Перезагрузка».
Как сообщал УНИАН, ранее ведущие "Орла и решки" Настя Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили, что сезон "Перезагрузка" прекращает производство выпусков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter