Съемки шоу "Орел и решка" продолжатся

Когда-нибудь этот момент должен был настать. 🔸 15382... (мы сбились) километров 🔸 2 года 🔸 80 приключений 🔸 3 героя: @_agentgirl_ @ptuxerman @isnowshining ⠀ Это было мощнейше! Спасибо всем, кто ПЕРЕЗАГРУЖАЛСЯ вместе с нами! ⠀ #орелирешка #перезагрузка #конец

Публикация от Орёл и Решка (@orelireshka_official) 25 Дек 2018 в 10:00 PST