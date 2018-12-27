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Съемки шоу "Орел и решка" продолжатся

12:03, 27 декабря 2018
Общество
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Российский телеканал «Пятница» опроверг закрытие проекта «Орел и решка». Программа продолжит свое существование.

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Об этом российским СМИ сообщила директор по маркетингу канала Наталья Абрамочкина.

По словам представителя телеканала, в заявлении о закрытии, сделанном ведущей передачи Анастасией Ивлеевой, речь шла о проекте «Орел и Решка. Перезагрузка».

Как сообщал УНИАН, ранее ведущие "Орла и решки" Настя Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили, что сезон "Перезагрузка" прекращает производство выпусков. 

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Теги: #шоу#путешествия