Делегация Генштаба ВС Украины проводит инспекцию российских войск в Ростовской области

Цель мероприятия - выяснение характера военной деятельности вооруженных сил Российской Федерации в приграничных с Украиной районах (Ростовская область), сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Старший инспекционной группы - представитель Управления верификации Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Пономарев, в составе группы - еще трое представителей Управления.

«Проведение инспекции указанного района на территории Российской Федерации обусловлено масштабной деятельностью ее вооруженных сил в юго-западном регионе на границе с Украиной, а также инфильтрацией большой численности личного состава, вооружения и военной техники вооруженных сил РФ на территорию Донецкой и Луганской областей», - отмечает Минобороны.

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Инспекторы, в частности, имеют право в пределах района на беспрепятственный доступ к военным и других оборонным объектам, военно-морским кораблям и военным летательным аппаратам, за исключением районов или “чувствительных” пунктов, доступ к которым обычно запрещен или ограничен.

Запрос на проведение инспекции был направлен российской стороне по официальному каналу связи ОБСЕ. В определенное время российская сторона предоставила официальный ответ относительно принятия инспекционной группы Украины на своей территории.

Копии указанных форматов-сообщений получили 57 стран-участниц ОБСЕ, сказано в сообщении.

Напомним, 8 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным договорились о встрече в "нормандском формате" 11 февраля в Минске.

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Справка УНИАН. Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы.

Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.

20 января 2015 года Минобороны РФ объявило об увеличении в пять раз интенсивности полетов авиации в Южном военном округе РФ, расположенном у границ Украины.

Кроме того, 20 января по оперативной информации Совета национальной безопасности и обороны, было зафиксировано пересечение украино-российской границы двумя батальйонно-тактическими группами вооруженных сил РФ.

По информации компетентных органов Украины, РФ сосредоточила вдоль украинско-российской государственной границы более 50 тысяч российских военнослужащих, находящихся в состоянии полной боевой готовности, развернула в непосредственной близости к территории Украины вооружение и военную технику, которая ранее не дислоцировалась в приграничных районах РФ.

Того же 20 января украинский МИД через ОБСЕ обратился к Российской Федерации с требованием официально сообщить цели стягивания войск и военной техники к границам Украины.